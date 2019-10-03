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Лэмпард – первый английский тренер за 2,5 года, который выиграл матч Лиги чемпионов

3 октября 10:14 226 Читати українською
Лэмпард – первый английский тренер за 2,5 года, который выиграл матч Лиги чемпионов
Фрэнк Лэмпард / ФК Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прервал безвыигрышную серию английских тренеров в Лиге чемпионов.

33’ Виктор Осимхен
 
Тамми Абрахам 22’
Виллиан 78’
22’ Тамми Абрахам
33’ Виктор Осимхен
78’ Виллиан

Лондонский Челси одержал победу над Лиллем (2:1) в матче 2 тура группового этапа Лиги чемпионов благодаря голам Абрахама и Виллиана.

Виллиан провел юбилейный матч за Челси

Таким образом, Фрэнк Лэмпард стал первым английским тренером с марта 2017 года, который выиграл в матче самого престижного клубного турнира. Тогда Лестер под руководством Крейга Шекспира победил дома Севилью (2:0).

Челси после 2 туров имеет 3 очка. В следующих двух матчах лондонцы сыграют против прошлогодней сенсации Лиги чемпионов – Аякса.

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Лига чемпионов Челси Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Лестер Сити Лестер Сити Крэйг Шекспир Крэйг Шекспир Лилль - Челси
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