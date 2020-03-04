Лэмпард: Я чувствую гордость за Челси, но впереди еще долгий путь

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после победного матча против Ливерпуля (2:0) в Кубке Англии.

"Я чувствую гордость за Челси. Ливерпуль – лучшая команда чемпионата, показывающая невероятную игру. Поэтому выступление такого уровня, такого качества – это нечто особенное. Мы понимаем, что впереди у нас долгий путь, но в такие моменты стоит праздновать.

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Сегодня Кэпа несколько раз спас наши ворота и сыграл в целом довольно хорошо. 18-летний полузащитник Гилмор напоминает мне полузащитников прошлого. Будет ли он убирать ногу в борьбе? Нет. Откроется он в пас? Да. Вот это игра молодого футболиста", – цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский Челси со счетом 2:0 победил Ливерпуль и выбил мерсисайдцев из турнира.

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