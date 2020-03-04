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Лэмпард: Я чувствую гордость за Челси, но впереди еще долгий путь

10:51 110 Читати українською
Лэмпард: Я чувствую гордость за Челси, но впереди еще долгий путь
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после победного матча против Ливерпуля (2:0) в Кубке Англии.

13’ Виллиан
64’ Росс Баркли
 
13’ Виллиан
64’ Росс Баркли

"Я чувствую гордость за Челси. Ливерпуль – лучшая команда чемпионата, показывающая невероятную игру. Поэтому выступление такого уровня, такого качества – это нечто особенное. Мы понимаем, что впереди у нас долгий путь, но в такие моменты стоит праздновать.

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Сегодня Кэпа несколько раз спас наши ворота и сыграл в целом довольно хорошо. 18-летний полузащитник Гилмор напоминает мне полузащитников прошлого. Будет ли он убирать ногу в борьбе? Нет. Откроется он в пас? Да. Вот это игра молодого футболиста", – цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка Англии лондонский Челси со счетом 2:0 победил Ливерпуль и выбил мерсисайдцев из турнира.

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Теги
Челси - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Англия Кубок Англии 2019/20 Челси Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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