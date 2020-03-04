Лемпард: Я відчуваю гордість за Челсі, але попереду ще довгий шлях

Головний тренер лондонського Челсі Френк Лемпард поділився емоціями після переможно матчу проти Ліверпуля (2:0) у Кубку Англії.

"Я відчуваю гордість за Челсі. Ліверпуль – найкраща команда чемпіонату, що показує неймовірну гру. Тому виступ такого рівня, такої якості – це щось особливе. Ми розуміємо, що попереду у нас довгий шлях, але в такі моменти варто святкувати.

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Сьогодні Кепа кілька разів врятував наші ворота і зіграв в цілому досить добре. 18-річний півзахисник Гілмор нагадує мені півзахисників минулого. Чи буде він прибирати ногу в боротьбі? Ні. Відкриється він під пас? Так. Ось це гра молодого футболіста", – цитує Лемпарда BBC.

Нагадаємо, у матчі 1/8 фіналу Кубка Англії лондонський Челсі з рахунком 2:0 переміг Ліверпуль і вибив мерсисайдців з турніру.

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