Лэмпард согласился возглавить Челси – Абрамович уговорил легенду "синих" необычным обещанием

Главный тренер Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить лондонский Челси.

Владелец Челси Роман Абрамович на прошлой неделе позвонил 40-летнему наставнику Дерби Каунти и заверил, что даст ему время на спокойную работу с командой.

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Олигарх заверил, что не будет увольнять Лэмпарда в течение следующих двух лет. Именно после этого разговора легендарный экс-хавбек "синих" согласился возглавить команду, сообщает The Times.

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Напомним, недавно пост главного тренера лондонского клуба покинул Маурицио Сарри. Стоит заметить, что Челси запрещено покупать игроков в ближайшие 2 года.