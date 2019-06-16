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Лэмпард согласился возглавить Челси – Абрамович уговорил легенду "синих" необычным обещанием

21:01 314 Читати українською
Лэмпард согласился возглавить Челси – Абрамович уговорил легенду "синих" необычным обещанием
Фрэнк Лэмпард

Главный тренер Дерби Каунти Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить лондонский Челси.

Владелец Челси Роман Абрамович на прошлой неделе позвонил 40-летнему наставнику Дерби Каунти и заверил, что даст ему время на спокойную работу с командой.

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Олигарх заверил, что не будет увольнять Лэмпарда в течение следующих двух лет. Именно после этого разговора легендарный экс-хавбек "синих" согласился возглавить команду, сообщает The Times.

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Напомним, недавно пост главного тренера лондонского клуба покинул Маурицио Сарри. Стоит заметить, что Челси запрещено покупать игроков в ближайшие 2 года.

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Роман Абрамович Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Дерби Каунти Дерби Каунти Англия Челси Челси
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