Лемпард погодився очолити Челсі – Абрамович вмовив легенду "синіх" незвичною обіцянкою

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Фенербахче та Шальке не можуть зійтися в ціні за КоноплянкуТуреччина — 21:26 586
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Україна виграла ЧС-2019 U-20: захмарна реалізація, лідери та їхні перспективи, стратегічні прорахункиЗбірна України U-21 — 18:30 2431