Лемпард погодився очолити Челсі – Абрамович вмовив легенду "синіх" незвичною обіцянкою

Головний тренер Дербі Каунті Френк Лемпард близький до того, аби очолити лондонський Челсі.

Власник Челсі Роман Абрамович минулого тижня зателефонував 40-річному наставнику Дербі Каунті та запевнив, що дасть йому час на спокійну роботу з командою.

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Олігарх запевнив, що не буде звільняти Лемпарда протягом наступних двох років. Саме після цієї розмови легендарний екс-хавбек "синіх" погодився очолити команду, повідомляє The Times.

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Нагадаємо, нещодавно посаду головного тренера лондонського клубу покинув Мауріціо Саррі. Варто зауважити, що Челсі заборонено купувати гравців у найближчі 2 роки.