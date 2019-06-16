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Лемпард погодився очолити Челсі – Абрамович вмовив легенду "синіх" незвичною обіцянкою

21:01 887 Читать на русском
Лемпард погодився очолити Челсі – Абрамович вмовив легенду "синіх" незвичною обіцянкою
Френк Лемпард

Головний тренер Дербі Каунті Френк Лемпард близький до того, аби очолити лондонський Челсі.

Власник Челсі Роман Абрамович минулого тижня зателефонував 40-річному наставнику Дербі Каунті та запевнив, що дасть йому час на спокійну роботу з командою.

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Олігарх запевнив, що не буде звільняти Лемпарда протягом наступних двох років. Саме після цієї розмови легендарний екс-хавбек "синіх" погодився очолити команду, повідомляє The Times.

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Нагадаємо, нещодавно посаду головного тренера лондонського клубу покинув Мауріціо Саррі. Варто зауважити, що Челсі заборонено купувати гравців у найближчі 2 роки.

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Роман Абрамович Френк Лемпард Френк Лемпард Дербі Каунті Дербі Каунті Англія Челсі Челсі
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