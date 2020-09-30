Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поставил точку в истории вокруг перехода Антонио Рюдигера в другой клуб.

"В данный момент Рюдигер никуда не уходит", – цитирует лаконичный комментарий Фрэнка Лэмпарда Evening Standard.

ПСЖ хочет усилить оборону Рюдигером – на защитника претендует Барселона

К слову, ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны Барселоны, Ливерпуля, Тоттенхэма и Ромы. Transfermarkt оценивает игрока в 40 млн евро.

Напомним, защитник перешел в Челси в июле 2017 года из Ромы за 21 млн евро. В прошлом сезоне АПЛ провел 20 матчей, в которых отметился двумя ассист. Его контракт с "синими" рассчитан до июня 2022 года. В текущей кампании Антонио Рюдигер еще не появлялся на поле в официальных матчах.

Історична ганьба Гвардіоли, розкішний дебют Суареса з привітом для Барселони, черговий рекорд Роналду – огляд вікенду