Головний тренер Челсі Френк Лемпард поставив крапку в історії навколо переходу Антоніо Рюдігера в інший клуб.

"Наразі Рюдігер нікуди не йде", – цитує лаконічний коментар Френка Лемпарда Evening Standard.

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До слова, раніше повідомлялось про інтерес до захисника з боку Барселони, Ліверпуля, Тоттенхема та Роми. Transfermarkt оцінює гравця в 40 млн євро.

Нагадаємо, захисник перейшов у Челсі в липні 2017 року з Роми за 21 млн євро. У минулому сезоні АПЛ провів 20 матчів, в яких відзначився двома асистами. Його контракт з "синіми" розрахований до червня 2022 року. У поточній кампанії Антоніо Рюдігер ще не з'являвся на полі в офіційних матчах.

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