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Лемпард назвав свого фаворита на чемпіонство в АПЛ

13:23 556 Читать на русском
Лемпард назвав свого фаворита на чемпіонство в АПЛ
Френк Лемпард / Фото ФК Дербі

Легенда Челсі та наставник Дербі Каунті Френк Лемпард поділився очікуваннями перед матчем проти свого колишнього клубу в рамках Кубка ліги.

"Я дійсно думаю, що Челсі може виграти Прем'єр-лігу. Я вважаю, що команда входить до переліку тих, які в нинішньому сезоні мають реальні шанси на титул. Всі знають, що Манчестер Сіті дуже сильний, як і Ліверпуль з Тоттенхемом, але Челсі не надто відстає.

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Коли Еден Азар в формі, як зараз з початку сезону, то в його особі Челсі має футболіста приголомшливого рівня. Будемо сподіватися, що в грі проти нас він захоче взяти паузу на відпочинок. Думаю, він побоїться вийти проти моєї команди", – цитує Лемпарда Sky Sports.

Поєдинок Челсі – Дербі Каунті відбудеться 31 жовтня, початок о 21:45.

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Теги
Англія Дербі Каунті Дербі Каунті Френк Лемпард Френк Лемпард Челсі Челсі Кубок англійської ліги
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