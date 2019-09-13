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Ляказетт из-за травмы пропустит ближайшие матчи Арсенала

18:44 17 Читати українською
Ляказетт из-за травмы пропустит ближайшие матчи Арсенала
Александр Ляказетт / Reuters

Лондонскому клубу придется несколько недель обходиться без своего звездного форварда.

 

Александр Ляказетт из-за травмы выбыл до октября, информирует официальный сайт Арсенала.

Гвардиола подтвердил, что Ляпорт уже не вернется на поле в этом году

Француз на протяжении нескольких последних недель играл с повреждением левой лодыжки, однако сейчас ему необходим курс реабилитации для полного восстановления. Ляказетт не сыграет до конца текущего месяца, в последний день которого Арсенал поедет в гости к Манчестер Юнайтед (30 сентября).

28-летний нападающий выходил на поле в трех матчах АПЛ 2019/20 и смог отличиться двумя голами за "канониров".

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Англия Уотфорд - Арсенал Александр Ляказетт Александр Ляказетт Арсенал Арсенал
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