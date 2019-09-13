Ляказетт из-за травмы пропустит ближайшие матчи Арсенала

Лондонскому клубу придется несколько недель обходиться без своего звездного форварда.

Александр Ляказетт из-за травмы выбыл до октября, информирует официальный сайт Арсенала.

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Француз на протяжении нескольких последних недель играл с повреждением левой лодыжки, однако сейчас ему необходим курс реабилитации для полного восстановления. Ляказетт не сыграет до конца текущего месяца, в последний день которого Арсенал поедет в гости к Манчестер Юнайтед (30 сентября).

28-летний нападающий выходил на поле в трех матчах АПЛ 2019/20 и смог отличиться двумя голами за "канониров".

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