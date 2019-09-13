Ляказетт через травму пропустить найближчі матчі Арсенала

Україна — 19:23 279
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Коноплянка потрапив у заявку Шахтаря на матч проти Зорі
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"Такі штрафи призводять до розколу в команді": Михайличенко і ще 2 злих генії у кар’єрі ШовковськогоОвертайм — 13:00 10375
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Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікендуСвіт — 11:00 5674
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Барселона може підписати Мбаппе замість Неймара – француз випереджає бразильця за чотирма критеріямиІспанія — 10:21 2766
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