toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Ляказетт через травму пропустить найближчі матчі Арсенала

18:44 109 Читать на русском
Ляказетт через травму пропустить найближчі матчі Арсенала
Александр Ляказетт / Reuters

Лондонському клубу доведеться кілька тижнів обходитись без свого зіркового форварда.

 

Александр Ляказетт через травму вибув до жовтня, інформує офіційний сайт Арсенала.

Гвардіола підтвердив, що Ляпорт вже не повернеться на поле в цьому році

Француз упродовж кількох останніх тижнів грав з пошкодженням лівої гомілки, однак зараз йому необхідний курс реабілітації для повного відновлення. Ляказетт не зіграє до кінця поточного місяця, в останній день якого Арсенал поїде в гості до Манчестер Юнайтед (30 вересня).

28-річний нападник виходив на поле у трьох матчах АПЛ 2019/20 і зміг відзначитися двома голами за "канонірів".

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду

blog_ava
Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду
11:00
5674
Теги
Англія Уотфорд - Арсенал Александр Ляказетт Александр Ляказетт Арсенал Арсенал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
8
хв
Фортуна
21:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук