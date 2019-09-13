Ляказетт через травму пропустить найближчі матчі Арсенала

Лондонському клубу доведеться кілька тижнів обходитись без свого зіркового форварда.

Александр Ляказетт через травму вибув до жовтня, інформує офіційний сайт Арсенала.

Гвардіола підтвердив, що Ляпорт вже не повернеться на поле в цьому році

Француз упродовж кількох останніх тижнів грав з пошкодженням лівої гомілки, однак зараз йому необхідний курс реабілітації для повного відновлення. Ляказетт не зіграє до кінця поточного місяця, в останній день якого Арсенал поїде в гості до Манчестер Юнайтед (30 вересня).

28-річний нападник виходив на поле у трьох матчах АПЛ 2019/20 і зміг відзначитися двома голами за "канонірів".

Зінченко проти головної сенсації, пекло для Неймара, а Рібері знову кине виклик Роналду: топ-5 матчів євровікенду