Ляказетт имеет рецепт спасения сезона для Арсенала

"Мы взволнованы, поскольку знаем, что можем завершить сезон с трофеем, который будет иметь большое значение для нас и болельщиков.

Артета зізнався, що хотів би взяти від Челсі

Мы не достигли своих целей, поскольку плохо финишировали в лиге, проиграли Олимпиакосу в Лиге Европы. Именно поэтому я говорю, что Кубок спас бы наш сезон. Я приехал в Арсенал, чтобы выигрывать трофеи. И пусть неудачи разочаровывают нас, но это часть футбола", – цитирует форварда Goal.

Напомним, что матч Арсенал – Челси состоится в субботу, 1 августа. Только завоёванный Кубок Англии позволит подопечным Артеты сыграть в еврокубках в новом сезоне.

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