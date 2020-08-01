Ляказетт має рецепт порятунку сезону для Арсенала

"Ми схвильовані, оскільки знаємо, що можемо завершити сезон із трофеєм, який матиме велике значення для нас і вболівальників.

Артета зізнався, що хотів би взяти від Челсі

Ми не досягнули своїх цілей, оскільки погано фінішували в лізі, програли Олімпіакосу в Лізі Європи. Саме тому я кажу, що Кубок врятував би наш сезон. Я приїхав в Арсенал, щоб вигравати трофеї. І хай невдачі розчаровують нас, але це частина футболу", – цитує форварда Goal.

Нагадаємо, що матч Арсенал – Челсі відбудеться у суботу, 1 серпня. Лише здобутий Кубок Англії дозволить підопічним Артети зіграти в єврокубках у новому сезоні.

Ярмоленко врізався у пам'ять фанам Вест Хема, туманне майбутнє Зінченка, Ліверпуль втілив мрію – ревю сезону АПЛ