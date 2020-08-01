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Ляказетт має рецепт порятунку сезону для Арсенала

14:22 - Читать на русском
Ляказетт має рецепт порятунку сезону для Арсенала
Александр Ляказетт / AFP

Нападник лондонського Арсенала Александр Ляказетт поділився очікуваннями від фіналу Кубка Англії проти лондонського Челсі.

 

"Ми схвильовані, оскільки знаємо, що можемо завершити сезон із трофеєм, який матиме велике значення для нас і вболівальників.

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Ми не досягнули своїх цілей, оскільки погано фінішували в лізі, програли Олімпіакосу в Лізі Європи. Саме тому я кажу, що Кубок врятував би наш сезон. Я приїхав в Арсенал, щоб вигравати трофеї. І хай невдачі розчаровують нас, але це частина футболу", – цитує форварда Goal.

Нагадаємо, що матч Арсенал – Челсі відбудеться у суботу, 1 серпня. Лише здобутий Кубок Англії дозволить підопічним Артети зіграти в єврокубках у новому сезоні.

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Александр Александр Ляказетт Арсенал - Челсі
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