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Ливерпуль должен продать Ловрена, – Каррагер

25 мая 17:39 174 Читати українською
Ливерпуль должен продать Ловрена, – Каррагер
Деян Ловрен / фото: ФК Ливерпуль

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации с центральными защитниками в команде.

"Матип сейчас в прекрасной форме. Три месяца назад я ловил себя на мысли, что нам нужно купить центрального защитника. Нет доверия к Ловрену и Гомеса из-за их формы, а Матип был четвертым выбором, и я задавался вопросом, достаточно ли он хорош.

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Но я думаю, будет безумием покупать еще одного защитника. Возможно, если Ловрен уйдет, я не знаю, какая у него контрактная ситуация. Он слишком подвержен травмам, так что если кто-то сделает хорошее предложение и будет возможность без особых затрат подписать кого-нибудь взамен, его следует продать.

Останется еще Гомес, который был великолепен на старте прошлого сезона, ему следует дать еще один шанс. К сожалению, Ловрен часто травмируется, недопустимо держать в составе игрока, который постоянно получает травмы. Это не правильно. В лице Матипа и Гомеса у нас есть два отличных партнера для большого Вирджила", – отметил Каррагер в комментарии The Anfield Wrap, передает Goal.com.

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