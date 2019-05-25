Ливерпуль должен продать Ловрена, – Каррагер

Бывший защитник Ливерпуля Джейми Каррагер поделился мнением о ситуации с центральными защитниками в команде.

"Матип сейчас в прекрасной форме. Три месяца назад я ловил себя на мысли, что нам нужно купить центрального защитника. Нет доверия к Ловрену и Гомеса из-за их формы, а Матип был четвертым выбором, и я задавался вопросом, достаточно ли он хорош.

Ювентус и английские гранды следят за ситуацией с Рамосом – у капитана Реала есть и другие варианты

Но я думаю, будет безумием покупать еще одного защитника. Возможно, если Ловрен уйдет, я не знаю, какая у него контрактная ситуация. Он слишком подвержен травмам, так что если кто-то сделает хорошее предложение и будет возможность без особых затрат подписать кого-нибудь взамен, его следует продать.

Останется еще Гомес, который был великолепен на старте прошлого сезона, ему следует дать еще один шанс. К сожалению, Ловрен часто травмируется, недопустимо держать в составе игрока, который постоянно получает травмы. Это не правильно. В лице Матипа и Гомеса у нас есть два отличных партнера для большого Вирджила", – отметил Каррагер в комментарии The Anfield Wrap, передает Goal.com.

Опорник для Ман Сіті, пробудження Тоттенхема, Челсі залежить від бану, Арсенал – від ЛЧ. Трансферні плани топ-6 АПЛ