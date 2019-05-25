Ліверпуль має продати Ловрена, – Каррагер

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер поділився думкою про ситуацію з центральними захисниками в команді.

"Матіп зараз у чудовій формі. Три місяці тому я ловив себе на думці, що нам потрібно купити центрального захисника. Немає довіри до Ловрена і Гомеса через їх форму, а Матіп був четвертим вибором, і я задавався питанням, чи достатньо він хороший.

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Але я думаю, буде божевіллям купувати ще одного захисника. Можливо, якщо Ловрен піде, я не знаю, яка у нього контрактна ситуація. Він занадто схильний до травм, так що якщо хтось зробить гарну пропозицію і буде можливість без особливих витрат підписати кого-небудь натомість, його варто продати.

Залишиться ще Гомес, який був чудовий на старті минулого сезону, йому варто дати ще один шанс. На жаль, Ловрен часто травмується, неприпустимо тримати в складі гравця, який постійно отримує травми. Це не правильно. В особі Матіпа і Гомеса у нас є два відмінних партнера для великого Вірджіла", – зазначив Каррагер в коментарі The Anfield Wrap, передає Goal.com.

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