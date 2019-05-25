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Ювентус и английские гранды следят за ситуацией с Рамосом – у капитана Реала есть и другие варианты

10:36 100 Читати українською
Ювентус и английские гранды следят за ситуацией с Рамосом – у капитана Реала есть и другие варианты
Серхио Рамос / Соцсети

Защитник Реала Серхио Рамос хочет покинуть команду и уже имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

Как уже сообщалось ранее, отношения опытного центрбека с клубом стали прохладными после неудачного поединка с Аяксом в 1/8 финала Лиги чемпионов, из-за чего Рамос и хочет покинуть клуб.

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На капитана Реала уже претендуют два английских гранда: Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Кроме того, у Рамоса есть миллионное предложение из Китая.

Но главным претендентом на подписание испанца является туринский Ювентус, в составе которого выступает бывший партнер Серхио – Криштиану Роналду. Именно португалец призывает руководство "зебр" сделать все, чтобы подписать Рамоса, сообщает AS.

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