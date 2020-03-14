Большинство клубов АПЛ готовы досрочно отдать Ливерпулю чемпионский титул, – Telegraph

Английская Премьер-лига рассматривает различные варианты относительно дальнейшей судьбы чемпионата.

Большинство клубов готовы согласиться с чемпионством Ливерпуля даже в случае отмены чемпионата, утверждает Telegraph.

Клопп прокомментировал решение о временной паузе в АПЛ

Команда Юргена Клоппа уверенно лидирует в турнирной таблице – "красным" не хватало всего двух побед для золотых медалей АПЛ, которые стали бы первыми за 30 лет. Клубы готовят решение и для борцов за выживание. Рассматривается вариант, при котором лигу расширят до 22 участников. Регламент не предусматривает правил распределения мест в случае полной отмены розыгрыша, поэтому все обсуждается на общих собраниях, которые будут продолжаться в течение марта.

Напомним, временная пауза в чемпионате Англии продлится как минимум до 4 апреля.

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