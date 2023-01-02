"Если мы можем кого-то подписать в январе, а это значит правильный игрок и финансовую ситуацию… Тогда мы это сделаем, но если нет, то не будем", – сказал Клоппа Фабрицио Романо.

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Отмечается, что мерсисайдцы остаются сфокусированными на усилении полузащиты, но оформить трансфер Энцо Фернандеса не смогут, поскольку не собираются выплачивать клаусулу в размере 120 млн евро.

К слову, Энцо Фернандес проводит свой первый сезон в Европе. 21-летний аргентинец только прошлым летом перебрался в Бенфику, за которую успел сыграть 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов. На ЧМ-2022 в его активе 1+1 за 5 матчей.

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