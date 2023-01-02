"Якщо ми можемо когось підписати в січні, а це означає правильний гравець і фінансову ситуацію… Тоді ми це зробимо, але якщо ні, то не будемо", – цитує Клоппа Фабріціо Романо.

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Зазначається, що мерсисайдці залишаються сфокусовані на підсиленні півзахисту, але оформити трансфер Енцо Фернандеса не зможуть, оскільки не збираються виплачувати Бенфіці клаусулу в розмірі 120 млн євро.

До слова, Енцо Фернандес проводить свій перший сезон у Європі. 21-річний аргентинець лише минулого літа перебрався у Бенфіку, за яку встиг зіграти 24 матчі в усіх турнірах, в яких забив 3 голи та віддав 5 асистів. На ЧС-2022 в його активі 1+1 за 5 матчів.

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