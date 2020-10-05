Ливерпуль установил чемпионский антирекорд в матче с Астон Виллой
07:30 - Читати українською
Мерсисайдцы снова вписали название своего клуба в историю АПЛ.
завершено
4’ Олли Уоткинс
22’ Олли Уоткинс
35’ Джон Макгинн
39’ Олли Уоткинс
55’ Росс Баркли
66’ Джек Грилиш
75’ Джек Грилиш
Мохамед Салах 33’
Мохамед Салах 60’
4’ Олли Уоткинс
22’ Олли Уоткинс
33’ Мохамед Салах
35’ Джон Макгинн
39’ Олли Уоткинс
55’ Росс Баркли
60’ Мохамед Салах
66’ Джек Грилиш
75’ Джек Грилиш
Ливерпуль потерпел позорное поражение от Астон Виллы (2:7), которое стала историческим для подопечных Юргена Клоппа.
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Мерсисайдцы стали первым клубом в английской Премьер-лиге, который в статусе действующего чемпиона умудрился пропустить 7 голов, сообщает ESPN.
Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Ливерпулю удалось оформить чемпионство АПЛ за 7 туров до завершения турнира. А в сезоне 2018/19 команда Юргена Клоппа завоевала трофей Лиги чемпионов.
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