Мерсисайдцы снова вписали название своего клуба в историю АПЛ.

Ливерпуль потерпел позорное поражение от Астон Виллы (2:7), которое стала историческим для подопечных Юргена Клоппа.

Астон Вилла – Ливерпуль – 7:2 – видео голов и обзор погрома команды Клоппа

Мерсисайдцы стали первым клубом в английской Премьер-лиге, который в статусе действующего чемпиона умудрился пропустить 7 голов, сообщает ESPN.

Напомним, в прошлом сезоне АПЛ Ливерпулю удалось оформить чемпионство АПЛ за 7 туров до завершения турнира. А в сезоне 2018/19 команда Юргена Клоппа завоевала трофей Лиги чемпионов.

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