Ліверпуль встановив чемпіонський антирекорд у матчі з Астон Віллою
07:30 - Читать на русском
Мерсисайдці знову вписали назву свого клубу в історію АПЛ.
завершено
4’ Оллі Уоткінс
22’ Оллі Уоткінс
35’ Джон Макгінн
39’ Оллі Уоткінс
55’ Рос Барклі
66’ Джек Гріліш
75’ Джек Гріліш
Мохамед Салах 33’
Мохамед Салах 60’
4’ Оллі Уоткінс
22’ Оллі Уоткінс
33’ Мохамед Салах
35’ Джон Макгінн
39’ Оллі Уоткінс
55’ Рос Барклі
60’ Мохамед Салах
66’ Джек Гріліш
75’ Джек Гріліш
Ліверпуль зазнав ганебної поразки від Астон Вілли (2:7), яка стала історичною для підопічних Юргена Клоппа.
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Мерсисайдці стали першим клубом в англійській Прем'єр-лізі, який у статусі чинного чемпіона примудрився пропустити 7 голів, повідомляє ESPN.
Нагадаємо, минулого сезону АПЛ Ліверпулю вдалось оформити чемпіонство АПЛ за 7 турів до завершення турніру. А у сезоні 2018/19 команда Юргена Клоппа завоювала трофей Ліги чемпіонів.
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