Мерсисайдці знову вписали назву свого клубу в історію АПЛ.

Ліверпуль зазнав ганебної поразки від Астон Вілли (2:7), яка стала історичною для підопічних Юргена Клоппа.

Астон Вілла – Ліверпуль – 7:2 – відео голів і огляд погрому команди Клоппа

Мерсисайдці стали першим клубом в англійській Прем'єр-лізі, який у статусі чинного чемпіона примудрився пропустити 7 голів, повідомляє ESPN.

Нагадаємо, минулого сезону АПЛ Ліверпулю вдалось оформити чемпіонство АПЛ за 7 турів до завершення турніру. А у сезоні 2018/19 команда Юргена Клоппа завоювала трофей Ліги чемпіонів.

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