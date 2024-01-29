Клопп заявил, что устал и будущим летом покинет Ливерпуль. Это шокирующее признание заставило клубных боссов "красных" начать поиски замены для немецкого специалиста. Как информирует Daily Mail, в шорт-листе мерсисайдцев на данный момент есть три имени.

Результативная победа Клоппа в видеообзоре матча Ливерпуль – Норвич – 5:2

Это – главный тренер Спортинга Рубен Аморим, наставник Байера Хаби Алонсо и наставник Брайтона Роберто Де Дзерби. За последнего летом намерена побороться и Барселона, которая лишится своего главного тренера Хави.

Сообщается, что лишь один коллега Клоппа знал об уходе Юргена из Ливерпуля до официального объявления. Это – близкий друг Клоппа и действующий наставник Норвича Давид Вагнер, который во время работы в Шальке тренировал Евгения Коноплянку.

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