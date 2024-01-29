Ліверпуль побореться з Барселоною за запрошення наставника Брайтона Роберто Де Дзербі.

Клопп заявив, що втомився і наступного літа покине Ліверпуль. Це шокуюче зізнання змусило клубних босів "червоних" почати пошук заміни для німецького фахівця. Як інформує Daily Mail, у шорт-листі мерсисайдців наразі є три імені.

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Це – головний тренер Спортінга Рубен Аморім, наставник Байєра Хабі Алонсо і наставник Брайтона Роберто Де Дзербі. За останнього влітку має намір поборотися і Барселона, яка втратить свого головного тренера Хаві.

Повідомляється, що лише один колега Клоппа знав про відхід Юргена з Ліверпуля до офіційного оголошення. Це – близький друг Клоппа і чинний наставник Норвіча Давід Вагнер, який під час роботи в Шальке тренував Євгена Коноплянку.

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