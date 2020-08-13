Ливерпуль представил выездную форму на сезон 2020/21 – "красные" будут играть в цветах принципиального конкурента

Новая выездная форма Ливерпуля выполнена в голубых цветах и дополнена причудливыми узорами. Мерсисайдцы уже представили ее на своем официальном сайте.
Ливерпуль объявил о трансфере первого летнего новичка
"Я большой поклонник новой гостевой формы. Мне очень нравится дизайн и то, как на него повлияли город и конкретные аспекты клуба. Я не могу ждать, когда я вернусь, и сыграю в ней в следующем сезоне", – приводит слова капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона пресс-служба клуба.
Отметим, что голубой цвет уже стал визитной карточкой главного конкурента мерсисайдцев в чемпионате Англии – Манчестер Сити.
СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном