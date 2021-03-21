Полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум уже в ближайшее время сменит клубную прописку. Следующая остановка – столица Каталонии.

30-летняя звезда мерсисайдцев летом станет полноценным игроком Барселоны, сообщает The Times. По информации источника, каталонцы и Джорджиньо уже согласовали предварительный контракт.

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Голландец достанется каталонцам бесплатно, ведь его соглашение с Ливерпулем завершается в конце этого сезона. Соответственно, Вейналдум станет первым новичком "блаугранас" после возвращения Жоана Лапорты на пост президента. Инициатором трансфера был наставник Барселоны Рональд Куман, а первые попытки подписать футболиста были еще прошлым летом.

Напомним, Вейналдум присоединился к "красным" в 2016 году из Ньюкасла. С тех пор хавбек провел за Ливерпуль 226 матчей, в которых отметился 22 голами и 16 результативными передачами.

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