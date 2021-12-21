В 2018-2019 годах Виталий Миколенко находился на радарах Ливерпуля, сообщает The Athletic.

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По информации СМИ, сейчас защитник Динамо близок к переходу в Эвертон более чем за 20 млн евро. Также среди заинтересованных команд упоминался и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне Виталий провел 21 матч во всех турнирах за Динамо и отличился тремя ассистами. За основную команду киевлян Миколенко выступает с 2016 года.

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