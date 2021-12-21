Ливерпуль следил за Миколенко
14:32 - Читати українською
Виталий Миколенко / Фото ФК Динамо - The Athletic
Защитник Динамо Виталий Миколенко мог уже обладать медалью АПЛ.
В 2018-2019 годах Виталий Миколенко находился на радарах Ливерпуля, сообщает The Athletic.
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По информации СМИ, сейчас защитник Динамо близок к переходу в Эвертон более чем за 20 млн евро. Также среди заинтересованных команд упоминался и Манчестер Юнайтед.
В текущем сезоне Виталий провел 21 матч во всех турнирах за Динамо и отличился тремя ассистами. За основную команду киевлян Миколенко выступает с 2016 года.
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