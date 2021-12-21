Захисник Динамо Віталій Миколенко вже міг мати медаль АПЛ.

У 2018-2019 роках Віталій Миколенко перебував на радарах Ліверпуля, повідомляє The Athletic.

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За інформацією ЗМІ, зараз оборонець Динамо близький до переходу в Евертон за понад 20 млн євро. Також серед зацікавлених команд згадувався і Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Віталій провів 21 матч у всіх турнірах за Динамо та відзначився трьома асистами. За основну команду киян Миколенко виступає з 2016 року.

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