Мерсисайдцы уже успели поработать над экипировкой на кампанию 2021/22.

Ливерпуль разработал домашний комплект формы на следующий сезон. Издание Footy Headlines раздобыло образцы и "слило" их в открытый доступ.

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Техническим спонсором остался Nike, с которым клуб сотрудничает с лета 2020-го. Новая футболка выполнена в красном цвете с тонкими диагональными розовыми полосами. В этом же оттенке выполнены еще рукава и воротник.

Стоит отметить, что фанаты мерсисайдцев критически оценили такой результат дизайнеров Nike. В сети появляется все больше негативных отзывов о новой экипировке подопечных Клоппа.

К слову, Ливерпуль с 43 очками расположился на 8 строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.

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Фото домашней экипировки Ливерпуля на следующий сезон:

I don't like the design myself but just like every year with Liverpool kits, the first images are absolute poo. I'd wait to see what it looks like on Thiago and Virgil https://t.co/PhIsGR2R65 — Bharat (@barrytheloner95) March 13, 2021

Not as bad as the Liverpool kit but Nike have really fallen off https://t.co/6b235amFpx — Js (@ftbl_jai) March 13, 2021

The only good thing about Nike sponsoring Liverpool kits is the sponsorship money. — K. (@KLOPOLFC) March 13, 2021