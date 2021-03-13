Ливерпуль разработал форму на следующий сезон – в сеть слили фото, которые бесят фанов "красных"
Мерсисайдцы уже успели поработать над экипировкой на кампанию 2021/22.
Ливерпуль разработал домашний комплект формы на следующий сезон. Издание Footy Headlines раздобыло образцы и "слило" их в открытый доступ.
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Техническим спонсором остался Nike, с которым клуб сотрудничает с лета 2020-го. Новая футболка выполнена в красном цвете с тонкими диагональными розовыми полосами. В этом же оттенке выполнены еще рукава и воротник.
Стоит отметить, что фанаты мерсисайдцев критически оценили такой результат дизайнеров Nike. В сети появляется все больше негативных отзывов о новой экипировке подопечных Клоппа.
К слову, Ливерпуль с 43 очками расположился на 8 строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.
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Фото домашней экипировки Ливерпуля на следующий сезон: