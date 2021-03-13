"Если Юрген Клопп уйдет, то в кабинетах руководителей Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Эвертона шампанское будет литься рекой. Они будут смаковать возвращение того периода в истории Ливерпуля, который был до прихода немца. Тогда команда в лучшем случае раз в п пять лет играла в Лиге чемпионов.

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Без таких лидеров на поле, как Ван Дейк, Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер, оказалась удивительная хрупкость характера в непростые времена. Не принимайте это за потерю веры в Клоппа. День, когда он уйдет из Ливерпуля, положит конец славной эпохи.

Ни один из знакомых мне фанатов Ливерпуля не злится на Юргена. Болельщики очень хотят вернуться на Энфилд, чтобы поблагодарить его за все, что он сделал, и помочь ему пройти через этот трудный период как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности.

Никто другой не смог бы достичь того, что сделал Клопп с 2015 года. Он принимал трофеи и налаживал связь с фанатами. По этой причине, как фанат Ливерпуля, я не хочу видеть другого тренера во главе команды", – цитирует Каррагера The Telegraph.

После 28-ми туров АПЛ Ливерпуль расположился на 8-й строчке турнирной таблицы.

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