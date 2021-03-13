Мерсисайдці вже встигли попрацювати над екіпіруванням на кампанію 2021/22.

Ліверпуль розробив домашній комплект форми на наступний сезон. Видання Footy Headlines роздобуло зразки та "злило" їх у відкритий доступ.

Ліверпуль потраплятиме у Лігу чемпіонів раз на 5 років, якщо звільнить Клоппа, – Каррагер

Технічним спонсором залишився Nike, з яким клуб співпрацює з літа 2020-го. Нова футболка виконана у червоному кольорі з тонкими діагональними рожевими полосами. У цьому ж відтінку виконані ще рукави та комір.

Варто відзначити, що фанати мерсисайдців критично оцінили такий результат дизайнерів Nike. У мережі з'являється все більше негативних відгуків про нове екіпірування підопічних Клоппа.

До слова, Ліверпуль з 43 очками розташувався на 8 сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги.

Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ

Фото домашнього екіпірування Ліверпуля на наступний сезон:

The only good thing about Nike sponsoring Liverpool kits is the sponsorship money. — K. (@KLOPOLFC) March 13, 2021