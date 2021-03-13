Ліверпуль розробив форму на наступний сезон – в мережу злили фото, які дратують фанів "червоних"
Мерсисайдці вже встигли попрацювати над екіпіруванням на кампанію 2021/22.
Ліверпуль розробив домашній комплект форми на наступний сезон. Видання Footy Headlines роздобуло зразки та "злило" їх у відкритий доступ.
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Технічним спонсором залишився Nike, з яким клуб співпрацює з літа 2020-го. Нова футболка виконана у червоному кольорі з тонкими діагональними рожевими полосами. У цьому ж відтінку виконані ще рукави та комір.
Варто відзначити, що фанати мерсисайдців критично оцінили такий результат дизайнерів Nike. У мережі з'являється все більше негативних відгуків про нове екіпірування підопічних Клоппа.
До слова, Ліверпуль з 43 очками розташувався на 8 сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги.
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Фото домашнього екіпірування Ліверпуля на наступний сезон: