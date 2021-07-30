Защитник Вирджил ван Дейк накануне провел первые минуты в составе английского Ливерпуля с октября 2020 года, когда получил тяжелую травму в поединке Премьер-лиги против Эвертона.

"285 дней назад я начал свой путь назад к игре. Трудно описать, как я чувствую себя, но важно отметить, что мне повезло получить поддержку от большого количества замечательных людей.

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Хирург, мои физиотерапевты, тренеры и персонал, которые были рядом со мной с первого дня. Мои партнеры по команде добавляли энергии и не давали упасть духом. Спасибо фанатам за их любовь, поддержку и ободрение. Наконец, больше всего, моей семье, без которой я никто. Благодарен вам всем. Работа на этом не заканчивается. Это только начало. Продолжаем двигаться вперед!", – написал центрбек в своем твиттере.

Отметим, что в четверг ван Дейк сыграл 22 минуты в спарринге против берлинской Герты (3:4). Вместе с ним после длительного перерыва на поле вернулся и партнер по центру обороны Джо Гомес.

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285 days ago, I started on a journey back towards playing. It’s hard to express how I am feeling, but it’s important to me that I say I feel blessed to have had the support of so many incredible people. The surgeon, my physios, coaches and staff who have been with me in my 1/2 pic.twitter.com/jdWKUHykDI — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) July 29, 2021