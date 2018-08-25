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Ливерпуль приготовил 35 млн фунтов на покупку Павара

14:55 37 Читати українською
Ливерпуль приготовил 35 млн фунтов на покупку Павара
Бенджамен Павар / Фото: соцсети

Ливерпуль хочет приобрести правого защитника Штутгарта Бенджамина Павар, который прекрасно проявил себя на ЧМ-2018.

Французский защитник Бенджамен Павар может перейти в Ливерпуль, сообщает Mirror.

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Мерсисайдцы приготовили на трансфер 22-летнего футболиста 35 млн фунтов.

Напомним, что ранее в приобретении Павара была заинтересована Бавария.

Сам футболист готов покинуть Штутгарт, если тот не попадет в Лигу чемпионов.

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Англия Трансферы Штутгарт Штутгарт Трансферы Чемпионата Англии Бенжамен Павар Бенжамен Павар Ливерпуль Ливерпуль
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