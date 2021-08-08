На старте второго тайма товарищеского матча против испанского Атлетика из Бильбао защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон неудачно приземлился на ногу и не смог продолжить игру.

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"На данный момент мы не знаем, насколько все серьезно. Это было довольно болезненно. Боль уже утихла, но до завтрашнего обследования мы больше ничего сказать не сможем", – прокомментировал инцидент наставник мерсисайдцев Юрген Клопп для Goal.

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Матч завершился ничьей 1:1. Для Ливерпуля новый сезон АПЛ начнется уже 14 августа матчем против Норвича. Также мерсисайдцы получили прямую путевку в Лигу чемпионов 2021/22.

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