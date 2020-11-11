Защитник Ливерпуля Джо Гомес получил повреждение во время тренировки в лагере национальной команды Англии, сообщает Liverpool Echo.

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Врачи еще не обнародовали характер травмы 23-летнего игрока, соответственно, сроки его восстановления – неизвестны. Сборная Англии в предвкушении поединков против Ирландии, Бельгии и Исландии, которые состоятся 12-го, 15-го и 18 ноября соответственно.

Для Ливерпуля Гомес стал уже 4-м игроком защитного звена, который попал в лазарет, ранее травмировались Фабиньо, Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнольд.

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