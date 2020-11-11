Захисник Ліверпуля Джо Гомес зазнав пошкодження під час тренування у таборі національної команди Англії, повідомляє Liverpool Echo.

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Лікарі ще не оприлюднили характер травми 23-річного гравця, відповідно, терміни його відновлення – невідомі. Збірна Англії у передчутті поєдинків проти Ірландії, Бельгії та Ісландії, які відбудуться 12-го, 15-го та 18 листопада відповідно.

Для Ліверпуля Гомес став вже 4-м гравцем захисної ланки, який потрапив до лазарету, раніше травмувались Фабінью, Вірджил ван Дейк та Трент Александер-Арнольд.

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