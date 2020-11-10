Ливерпуль имеет серьезные проблемы с организацией выезда в Данию, где ему предстоит сыграть с местным Митьюлландом.

Новый штамм коронавируса, который передается от норок к человеку, может сорвать матч Лиги чемпионов между Ливерпулем и Митьюлландом, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, если игра состоится, то по возвращении из Дании команде Юргена Клоппа придется пойти на двухнедельный карантин. Эти протоколы были отменены для элитных спортсменов и спортсменок после возобновления соревнований, однако это не касается Дании, где обнаружили новый штамм коронавируса.

Напомним, матч Митьюлланд – Ливерпуль запланирован на 9 декабря. Во втором туре английский клуб обыграл соперника со счетом 2:0. После трех сыгранных матчей "красные" набрали максимум очков и возглавляют группу D, датчане с нулем пунктов расположились на дне квартета.

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