Ліверпуль після втрати Вернера готує інший трансфер на 50 мільйонів – на радарі зірковий підопічний Фонсеки

Атакувальний півзахисник італійської Роми Ніколо Дзаньйоло користується попитом на трансферному ринку.

Ліверпуль зазнав невдачі у боротьбі за нападника РБ Лейпциг Тімо Вернера, який вирішив перейти в Челсі. Тепер "червоні" спробують підписати хавбека Роми Ніколо Дзаньйоло, повідомляє Express.

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За інформацією видання, керівництво Ліверпуля має намір зробити пропозицію своїм римським колегам вже цього літа. Мерсисайдці бачать у Дзаньйоло футболіста, здатного закрити на полі відразу кілька позицій. На 20-річного таланта є й інші претенденти серед команд АПЛ. Зокрема Тоттенхем та Ман Юнайтед.

Повідомляється, що Ліверпуль не пошкодує на юну зірку збірної Італії 50 млн фунтів. Крім того, у "червоних" є додатковий козир, адже Рома готова включити в угоду захисника команди Юргена Клоппа Деяна Ловрена.

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