20-летний воспитанник "черно-синих" может продолжить карьеру на Туманном Альбионе, утверждает Daily Express.

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В подписании Де Кетеларе якобы лично заинтересован наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. В борьбе за юниора Ливерпулю придется конкурировать с итальянцами. Атакующего хавбека, который недавно дебютировал в сборной Бельгии, активно ведут Аталанта и Наполи.

К слову, в нынешнем сезоне Шарль Де Кетеларе провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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