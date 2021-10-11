"Синие" готовы вернуть бельгийского хавбека, сообщает El Nacional.

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Потенциальный переход прежде всего интересен самогу Азару. Он не смог заиграть на Сантьяго Бернабеу после трансфера за 115 млн евро. 30-летний бельгиец стал частым гостем лазарета, а когда появляется на поле в составе "сливочных", то фактически не производит никакого влияния на результаты мадридцев.

Президент Реала Флорентино Перес понял, что не сможет отбить потраченные на подписание Азара средства. Однако, будет пытаться выбить как можно большую сумму с Челси. Лондонцы, однако, не будут платить за него больше 40 млн.

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В нынешнем сезоне Эден Азар провел 8 матчей во всех турнирах, в которых оформил 1 ассист.

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