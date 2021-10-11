Ліверпуль накинув оком на зірочку збірної Бельгії
Атакувальний півзахисник бельгійського Брюгге Шарль Де Кетеларе потрапив до сфери зацікавлень англійського Ліверпуля.
20-річний вихованець "чорно-синіх" може продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні, стверджує Daily Express.
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У підписанні Де Кетеларе нібито особисто зацікавлений керманич мерсисайдців Юрген Клопп. У боротьбі за юніора Ліверпулю доведеться конкурувати з італійцями. Атакувального хавбека, який нещодавно дебютував у збірній Бельгії, активно ведуть Аталанта та Наполі.
До слова, в нинішньому сезоні Шарль Де Кетеларе провів 13 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.
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