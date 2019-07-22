Ливерпуль пока не предложил новый контракт Милнеру

Мерсисайдцы еще не определились с будущим опытного хавбека.

Джеймс Милнер не получал предложения о продлении соглашения с Ливерпулем, информирует ESPN.

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Действующий контракт 33-летнего англичанина рассчитан еще на один сезон. Милнер подтвердил, что переговоров о его продлении пока не было, поэтому он не спешит строить планы на будущее. Если ситуация не изменится, то хавбек может покинуть "красных" на правах свободного агента летом 2020-го года.

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В прошлом сезоне АПЛ в активе Милнера 31 матч, пять голов и четыре результативные передачи.