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Ліверпуль поки не запропонував новий контракт Мілнеру

13:30 79 Читать на русском
Ліверпуль поки не запропонував новий контракт Мілнеру
Джеймс Мілнер / Reuters

Мерсисайдці ще не визначилися з майбутнім досвідченого хавбека.

Джеймс Мілнер не отримував пропозиції щодо продовження угоди з Ліверпулем, інформує ESPN.

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Чинний контракт 33-річного англійця розрахований ще на один сезон. Мілнер підтвердив, що переговорів про його продовження поки не було, тому він не поспішає будувати плани на майбутнє. Якщо ситуація не зміниться, то хавбек може покинути "червоних" на правах вільного агента влітку 2020-го року.

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У минулому сезоні АПЛ в активі Мілнера 31 матч, п'ять голів і чотири результативні передачі.

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Теги
Джеймс Мілнер Джеймс Мілнер Ліверпуль Ліверпуль Англія
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