Ліверпуль поки не запропонував новий контракт Мілнеру

Мерсисайдці ще не визначилися з майбутнім досвідченого хавбека.

Джеймс Мілнер не отримував пропозиції щодо продовження угоди з Ліверпулем, інформує ESPN.

Клопп прокоментував майбутні трансфери Ліверпуля

Чинний контракт 33-річного англійця розрахований ще на один сезон. Мілнер підтвердив, що переговорів про його продовження поки не було, тому він не поспішає будувати плани на майбутнє. Якщо ситуація не зміниться, то хавбек може покинути "червоних" на правах вільного агента влітку 2020-го року.

Вилучення за брутальний фол і злива гольових моментів у відеоогляді матчу Севілья – Ліверпуль – 2:1

У минулому сезоні АПЛ в активі Мілнера 31 матч, п'ять голів і чотири результативні передачі.