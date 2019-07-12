Клопп прокомментировал будущие трансферы Ливерпуля

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп приоткрыл трансферные планы Ливерпуля.

"Будет ли Ливерпуль активным в текущее трансферное окно? Мы уже сделали покупки. Окслейд-Чемберлен, Райан Брюстер не играли в прошлом году. Сегодня все молодые ребята – новые игроки для нас.

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Трансферный рынок открыт, я точно не знаю, когда он закроется? 8 августа? Это прекрасная страна, во всей Европе обсуждали идею закрывать окно раньше, и единственная страна, которая сделала это, – Англия. Поэтому у нас оно закроется на три недели раньше остальных.

Посмотрим, что мы сделаем, но я не думаю, что это не будет для нас самое больше трансферное окно за все время", – цитирует Клоппа Sky Sports.

Во время текущего трансферного окна Ливерпуль усилился пока одним игроком - 17-летний нидерландским защитником Сеппи Ван ден Бергом.

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