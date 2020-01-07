Ліверпуль змінив технічного спонсора

Американський виробник спортивного екіпірування Nike стане новим технічним спонсором Ліверпуля.

Контракт з новим постачальником екіпірування набуде чинності 1 червня 2020 року, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

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Нинішнім партнером "червоних" є компанія New Balance. Термін чинного контракту на 45 млн фунтів за сезон закінчується в травні 2020 року.

Минулої осені New Balance намагався через суд досягнути продовження співпраці з Ліверпулем, але в підсумку арбітраж став на бік клубу.

Додамо, що Ліверпуль з великим відривом лідирує в АПЛ – мерсисайдці мають перевагу в 13 очок від другого Лестера.

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