toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЕНИС ГАРМАШ

Ліверпуль змінив технічного спонсора

15:42 358 Читать на русском
Ліверпуль змінив технічного спонсора
Гравці Ліверпуля / Reuters

Американський виробник спортивного екіпірування Nike стане новим технічним спонсором Ліверпуля.

Контракт з новим постачальником екіпірування набуде чинності 1 червня 2020 року, повідомляє офіційний сайт Ліверпуля.

Роналду не потрапив у команду року FIFA20 – вперше в історії обійшлося без представників Реала

Нинішнім партнером "червоних" є компанія New Balance. Термін чинного контракту на 45 млн фунтів за сезон закінчується в травні 2020 року.

Минулої осені New Balance намагався через суд досягнути продовження співпраці з Ліверпулем, але в підсумку арбітраж став на бік клубу.

Додамо, що Ліверпуль з великим відривом лідирує в АПЛ – мерсисайдці мають перевагу в 13 очок від другого Лестера.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Динамо позмагається за Зайца з клубом Серії А
08:00
2642
Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Футбольна форма Nike
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
52
хв
Манчестер Юнайтед
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук