Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью не ожидает быстрых результатов от своих подопечных.

"Великий Ливерпуль, взорвавший Премьер-лигу лишь в прошлом году, строился пять лет с миллионными затратами, которые мы не можем себе позволить.

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Не просите нас сделать за год или два то, на что другие потратили пять или шесть лет", – цитирует Моуринью Ojojo.

Напомним, португалец возглавил Тоттенхэм год назад. После 8-ми туров чемпионата Англии "шпоры" расположились на второй строчке турнирной таблицы, уступая Лестеру одно очко.

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