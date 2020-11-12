Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью не очікує швидких результатів від своїх підопічних.

"Великий Ліверпуль, який підірвав Прем'єр-лігу лише у минулому році, будувався п'ять років з мільйонними витратами, які ми не можемо собі дозволити.

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Не просіть нас зробити за рік чи два те, на що інші витратили п'ять або шість років", – цитує Моурінью Ojojo.

Нагадаємо, португалець очолив Тоттенхем рік тому. Після 8-ми турів чемпіонату Англії "шпори" розташувались на другій сходинці турнірної таблиці, поступаючись Лестеру одним очком.

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