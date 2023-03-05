"Красные" планируют пригласить немалую группу новичков и избавиться от "балласта", информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Клопп анонсировал летнюю революцию Ливерпуля – клуб готов рискнуть даже без Лиги чемпионов

Роберто Фирмино сам решил покинуть клуб на правах свободного агента, но это не единственный бесплатный уход. Новые контракты не получат Кейта и Окслейд-Чемберлен, а полузащитника Артура вернут Ювентусу после провальной аренды. Зато Юрген Клопп может рассчитывать на 3-5 новичков.

Напомним, Ливерпуль уже вылетел из кубковых соревнований и идет шестым в таблице АПЛ, отставая от зоны ЛЧ на 6 очков (есть 2 игры в запасе). Победить в нынешнем розыгрыше евротурнира вряд ли удастся, поскольку красные на Энфилде проиграли Реалу первый матч 1/8 финала со счетом 2:5.

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