"Червоні" планують запросити чималу групу новачків і позбутися "баласту", інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Клопп анонсував літню революцію Ліверпуля – клуб готовий ризикнути навіть без Ліги чемпіонів

Роберто Фірміно сам вирішив покинути клуб на правах вільного агента, але це буде не єдиний безкоштовний відхід. Нові контракти не отримають Кейта та Окслейд-Чемберлен, а півзахисника Артура повернуть Ювентусу після провальної оренди. Натомість Юрген Клопп може розраховувати на 3-5 новачків.

Нагадаємо, Ліверпуль вже вилетів з кубкових змагань і йде шостим у таблиці АПЛ, відстаючи від зони ЛЧ на 6 очок (є 2 гри в запасі). Перемогти у нинішньому розіграші євротурніру навряд вдасться, оскільки "червоні" на Енфілді програли Реалу перший матч 1/8 фіналу з рахунком 2:5.

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