"Летом мы точно должны быть на рынке. Мне жаль, что сейчас я не могу гарантировать Лигу чемпионов, но мы будем бороться за это. Наша судьба в следующем евросезоне определится поздно, однако мы должны начинать работу гораздо раньше. Эти вещи ясны.

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Мы пять лет подряд играли в Лиге чемпионов, трижды выходили в финал, что очень важно с финансовой точки зрения. Мы построили трибуну и тренировочную площадку, клуб действительно в хорошем состоянии. Впрочем, вокруг нас сильно ускорились некоторые другие клубы, и мы не можем игнорировать такие вещи. Речь идет о поиске нужных игроков. Подписаний не должно быть много, они должны быть правильными. Слава Богу, в мире футбола много "правильных" игроков. Не все из них доступны или хотят приехать, но есть много действительно хороших игроков", – цитирует Клоппа Goal.

Напомним, сейчас Ливерпуль в таблице АПЛ идет восьмым, отставая от зоны ЛЧ на 7 очков (есть 2 игры в запасе). Победить в нынешнем розыгрыше евротурнира вряд ли удастся, поскольку "красные" на Энфилде проиграли Реалу первый матч 1/8 финала со счетом 2:5.

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