Ливерпуль согласовал условия личного контракта с главной ударной силой "орлов", утверждает The Athletic . Теперь коллектив сосредоточит свои силы на договоренностях с самой Бенфикой.

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"Красные" настроены серьезно. Ради Нуньеса, игра которого очень нравится Юргену Клоппу, те готовы побить свой трансферный рекорд (подписание Вирджила ван Дейка в 2018-м за 75 млн фунтов). Сейчас звучат цифры в 85 миллионов фунтов (100 млн евро).

К слову, уругваец перешел в Бенфику в 2020 году из Альмерии за 24 млн евро. В 84-х матчах за "орлов" Дарвин забил 47 мячей и отдал 16 ассистов.

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