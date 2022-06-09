Мерсисайдцы готовы отпустить Садио Мане в Баварию только на своих условиях.

В Мюнхене активно ищут игрока, который заменит Роберта Левандовски. Все силы направлены на переговоры по Садио Мане. Сенегалец уже заявил о желании покинуть Ливерпуль. Клуб тоже готов отпустить форварда, но хочет получить достойную компенсацию.

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Бавария уже успела сделать два предложения мерсисайдцам, получив два отказа. Первая попытка не стоит даже внимания. Да и вторую Ливерпуль считает смехотворной, утверждает The Athletic. Немцы предлагали за трансфер Мане 27,5 млн евро и еще 7,5 млн бонусами, причем труднодоступными. Англичане рассчитывают получить около 50 миллионов.

Напомним, Садио Мане выступает за команду Юргена Клоппа с 2016 года, перейдя из Саутгемптона за 41 млн евро. В сезоне 2021/22 сыграл 51 матч, забил 23 гола. С мерсисайдцами форвард трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл, а также стал чемпионом Англии.

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